Сергей Юран: я дойду до топ-клуба в любом случае

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал мнение Валерия Овчинникова, который ранее заявил: «Юран не хочет работать в топ-клубах, поэтому делает из «Пари НН» конфетку». Сергей Юран подчеркнул, что в любом случае дойдёт до работы в топ-клубе.

«Я благодарен Овчинникову за поддержку. Это великолепный специалист, столько лет проработал в Нижнем Новгороде. Возможно, к звёздам профессии не относился, но тоже умел добиваться определённых результатов. Он прав: я действительно хочу слепить конфетку и пойти дальше. Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом. Просто не хочется время терять. Всё-таки уже не 35.

Дай бог, чтобы это получилось с Нижним Новгородом. Вот честно, мне нравятся город, болельщик, стадион, база. Но любой человек должен быть максималистом в жизни, и мне хочется решать наивысшие задачи. Если их не ставить, для чего вообще работать? Если передо мной здесь поставят серьёзную задачу и подкрепят её финансово — я с удовольствием буду решать её с «Пари НН», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.