Тренер «Ливерпуля» Клопп высказался о сроках возвращения Робертсона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья шотландского защитника клуба Эндрю Робертсона.

«Роббо (Робертстон. — Прим. «Чемпионата») всё ещё нуждается в большем диапазоне движений в плече, очевидно, что это была большая операция. Он всё ещё не готов к командным тренировкам.

Он может многое делать, не используя руку должным образом, и это хорошо, но, с другой стороны, это показывает, что нам ещё предстоит пройти долгий путь. Конечно, я думаю, что весь январь он будет вне игры. Он должен постепенно приближаться», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

Напомним, 29-летний защитник получил травму плеча в матче за сборную Шотландии в октябре. В нынешнем сезоне защитник провёл восемь матчей за «Ливерпуль» в рамках английской Премьер-лиги и забил один гол.