Юран рассказал, из-за чего обиделся на Романцева, когда был игроком

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, из-за чего во время выступлений за московский «Спартак» обиделся на главного тренера команды Олега Романцева.

«Разные были отношения. Он же меня на чемпионат Европы в Англию в 1996 году не взял, когда мы с Васькой Кульковым в «Миллуолле» были. Я приехал с лишним весом, но раньше остальных начал готовиться в Новогорске, привёл себя в порядок. Уже вроде бы был в списках на Евро, и в последний момент Олег Иванович меня вычеркнул. Хохлов поехал. Вот тогда я очень обиделся.

Сейчас мы в хороших, близких отношениях. Его не обманешь. Наверное, я и игроком был правильным до мозга костей. Не мог уйти с поля проигравшим. Для тренера это показатель. Олег Иваныч всегда говорил: «Правильно живёшь. У тебя есть своё мнение, позиция, а это самое главное». После игр часто звонит, поздравляет с победами. Юрий Палыч Сёмин тоже хорошие вещи говорит. Всегда приятно, когда мэтры оценивают. Только они знают, сколько нервов и бессонных ночей отнимает наша работа. Все эти мысли постоянно варятся в голове. Поэтому я и живу на базе. Не спится — идёшь в кинозал, включаешь видео, крутишь прошлые игры, смотришь соперника. Иногда ночью подмечаешь такие вещи, которые днём упускаешь: где мы просели, где нас вскрыли или где мы могли это сделать», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.