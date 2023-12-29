Юран назвал условие, при котором можно было бы воссоздать «Спартак» 1990-х

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран назвал условие, при котором можно было бы воссоздать «Спартак» образца 1990-х годов. Напомним, Юран во время игровой карьеры выступал в составе красно-белых.

«Воссоздать его можно при одном условии: если футболистов тех омолодить (смеётся). Конечно, это всё немножко в прошлом уже. Тогда земелька давала мастеров, подходящих под футбол Бескова, Романцева. Поставить такой же футбол один в один очень сложно, но создать что-то приближённо похожее можно. У Бескова с Романцевым ведь были одни и те же упражнения, «Спартак» постоянно на своих «квадратах» сидел. Когда я, выросший в киевском «Динамо», в этот тренировочный процесс окунулся, я не то что научился, но тоже стал играть в этот футбол. Если у тренера миллион упражнений — это ни о чём. У Лобановского фишка была — прессинг. И мы ежедневно, месяцами его отрабатывали. А у Романцева: квадрат, квадрат, квадрат. По сути, одно упражнение! Но взаимодействия оттачивались до автоматизма», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.