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«Ты настоящий паровоз!» «Локомотив» продлил контракт с Батраковым

«Ты настоящий паровоз!» «Локомотив» продлил контракт с Батраковым
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18-летний полузащитник Алексей Батраков продлил контракт с московским «Локомотивом». Новое соглашение сторон рассчитано до 2027 года, информирует официальный сайт железнодорожников.

«Талант Батракова не остался незамеченным: Алексей неоднократно привлекался к тренировкам с основной командой, а теперь пришло время для нового вызова.

Лёша, поздравляем тебя и желаем продолжать прогрессировать! Ты самый настоящий паровоз, всё получится!» — написала пресс-служба «Локомотива».

Стоит отметить, что Батраков находится в системе «Локомотива» с шестилетнего возраста. Он был одним из лучших футболистов юношеской и молодёжной команды железнодорожников. Кроме того, Батраков признавался лучшим футболистом сезона в молодёжном первенстве.

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