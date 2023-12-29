«Ты настоящий паровоз!» «Локомотив» продлил контракт с Батраковым

18-летний полузащитник Алексей Батраков продлил контракт с московским «Локомотивом». Новое соглашение сторон рассчитано до 2027 года, информирует официальный сайт железнодорожников.

«Талант Батракова не остался незамеченным: Алексей неоднократно привлекался к тренировкам с основной командой, а теперь пришло время для нового вызова.

Лёша, поздравляем тебя и желаем продолжать прогрессировать! Ты самый настоящий паровоз, всё получится!» — написала пресс-служба «Локомотива».

Стоит отметить, что Батраков находится в системе «Локомотива» с шестилетнего возраста. Он был одним из лучших футболистов юношеской и молодёжной команды железнодорожников. Кроме того, Батраков признавался лучшим футболистом сезона в молодёжном первенстве.