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Агент Еремич: Саудовская Аравия — одна из опций для Карпина

Агент Еремич: Саудовская Аравия — одна из опций для Карпина
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Футбольный агент Срджан Еремич не исключает интерес зарубежных клубов к главному тренеру сборной России и «Ростова» Валерию Карпину. В частности, он отметил, что один из доступных вариантов для Карпина — это переезд в Саудовскую Аравию. Ранее этот же агент заявлял, что клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ проявляли к тренеру предметный интерес, но Карпин ответил отказом.

«Карпин — очень хороший тренер, и интерес от зарубежных клубов к нему возможен. Никогда не знаешь, когда получишь предложение. Но я пока не слышал, чтобы у него были какие-то конкретные варианты. Саудовская Аравия — одна из опций, в будущем всё возможно», — приводит слова Срджана Еремича «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» под руководством Карпина ушёл на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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