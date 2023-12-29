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Юрген Клопп: убрать VAR?! Нет. Использовать VAR лучше

Юрген Клопп: убрать VAR?! Нет. Использовать VAR лучше
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что систему VAR необходимо использовать лучше.

«Проблема, которую мы все видим каждый день, практически каждый раз, когда смотрим игру, мы думаем: «Как такое возможно?» Два гола в матче с «Арсеналом»… мы можем говорить дальше и дальше.

Убрать VAR?! Нет. Использовать VAR лучше. Я думаю, это можно сделать», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

На данный момент мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 с 42 очками в 19 играх. Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт в понедельник, 1 января. Команда Клоппа в родных стенах встретится с «Ньюкаслом» в рамках 20-го тура АПЛ. Начало игры — в 23:00 мск.

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