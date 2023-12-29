Юрген Клопп: убрать VAR?! Нет. Использовать VAR лучше

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что систему VAR необходимо использовать лучше.

«Проблема, которую мы все видим каждый день, практически каждый раз, когда смотрим игру, мы думаем: «Как такое возможно?» Два гола в матче с «Арсеналом»… мы можем говорить дальше и дальше.

Убрать VAR?! Нет. Использовать VAR лучше. Я думаю, это можно сделать», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

На данный момент мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 с 42 очками в 19 играх. Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт в понедельник, 1 января. Команда Клоппа в родных стенах встретится с «Ньюкаслом» в рамках 20-го тура АПЛ. Начало игры — в 23:00 мск.