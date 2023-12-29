Юран: в ЦСКА за 20 лет ни одного скандала. А в «Спартаке» постоянно склоки

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран ответил на вопрос про желание возглавить московский «Спартак».

«Я всегда говорил про один из топ-клубов. То, что спрашивали напрямую про «Спартак», естественно: я там играл, пусть и немного. Мне очень хотелось поиграть в «Спартаке». Из киевского «Динамо» меня туда не отпустили — дали понять, что у родителей, брата могут возникнуть проблемы на работе в Луганске. На следующий сезон я всё-таки уехал, но в «Бенфику». В «Спартак» я всё-таки попал, и очень благодарен Олегу Ивановичу за эту возможность получить удовольствие от футбола.

«Спартак» был и остаётся топ-клубом. Если будет возможность там поработать, я её с удовольствием рассмотрю. Но пока там тренер работает, о чём говорить? Сейчас у меня в голове только Нижний Новгород.

Понятно, что к стрессам, интригам нужно быть готовым. А убрать это всё можно только результатом. Будет результат — все позакрывают рты. Не будет — начнутся скандалы. Чем мне нравится ЦСКА, там за 20 лет при Гинере ни одного скандала не было. Всё внутри. Я не знаю, куда руководство «Спартака» смотрит, но постоянно же склоки: кто на завтрак опоздал, кто переругался. Для чего всё это выносить? Такие вещи должны оставаться внутри клуба, как в любой семье. Если ты с женой поругался, ты же не идёшь об этом всем соседям рассказывать. Одного желания возглавить «Спартак» — мало. К этому ещё и нужно быть готовым, осознавать всю степень ответственности», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.