Голкипер «Баварии» Нойер подвёл личные итоги 2023 года

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер подвёл личные итоги 2023 года, а также рассказал, до каких пор планирует продолжать игровую карьеру.

«В целом этот год оказал на меня большее влияние, чем все предыдущие. Это был год экстремальных ситуаций. Оглядываясь назад, я благодарен за многие вещи.

Смогу ли играть до 40 лет? У меня всё ещё есть спортивные цели, на достижение которых нужно немного времени. Я никогда не говорил, что буду играть до 40 лет — скорее до тех пор, пока я буду получать удовольствие от этого, показывать, на что я способен и что я нужен», — приводит слова Нойера Bayern & Germany со ссылкой на TZ.

Напомним, в конце минувшего октября Нойер впервые принял участие в матче после того, как восстановился от перелома ноги, который получил прошедшей зимой. На текущий момент 37-летний голкипер сыграл в 11 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.