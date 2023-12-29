Артём Дзюба спародировал ведущего шоу «Плюшки» на интервью с Леонидом Слуцким

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба принял участие в новогоднем выпуске «Коммент.Шоу» на одноимённом YouTube-канале. Спортсмен взял интервью у своего друга — новоназначенного главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Сделал это Дзюба в формате известного комика Богдана Лисевского — ведущего шоу «Плюшки».

Видео откроется на нужном отрезке. Вы также можете воспользоваться гиперссылкой.

Ранее сообщалось, что Слуцкий подписал контракт с новой командой на один год. Последним местом работы специалиста до китайского клуба был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

35-летний Дзюба забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах нынешнего сезона.