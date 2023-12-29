Президент РПЛ Алаев: сейчас я не вижу в России тренерской школы

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился мнением относительно уровня тренерской школы в нашей стране.

«Тренерская школа была в СССР. Сейчас идёт построение новой системы, что, надеюсь, позволит создать школу. У нас есть хорошие тренеры, их много, но хотелось, чтобы их стало больше.

Если говорить о том, есть ли у нас тренерская школа сейчас, то я не вижу её. Можете ли описать нашу тренерскую школу? Я пока не могу. Наверное, мы на пути к её созданию», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги бо́льшую часть команд возглавляют отечественные специалисты. Исключение составляют московский «Спартак» (Гильермо Абаскаль), «Краснодар» (Владимир Ивич), «Оренбург» (Давид Деограсия), «Динамо» (Марцел Личка), «Урал» (Виктор Гончаренко), «Ахмат» (Мирослав Ромащенко).