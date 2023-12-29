Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Халидж. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ Алаев: сейчас я не вижу в России тренерской школы

Президент РПЛ Алаев: сейчас я не вижу в России тренерской школы
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился мнением относительно уровня тренерской школы в нашей стране.

«Тренерская школа была в СССР. Сейчас идёт построение новой системы, что, надеюсь, позволит создать школу. У нас есть хорошие тренеры, их много, но хотелось, чтобы их стало больше.

Если говорить о том, есть ли у нас тренерская школа сейчас, то я не вижу её. Можете ли описать нашу тренерскую школу? Я пока не могу. Наверное, мы на пути к её созданию», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги бо́льшую часть команд возглавляют отечественные специалисты. Исключение составляют московский «Спартак» (Гильермо Абаскаль), «Краснодар» (Владимир Ивич), «Оренбург» (Давид Деограсия), «Динамо» (Марцел Личка), «Урал» (Виктор Гончаренко), «Ахмат» (Мирослав Ромащенко).

Материалы по теме
Президент РПЛ Алаев: не согласен, что чемпионат деградирует
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android