Лукович, который интересен «Спартаку», отписался от аккаунта красно-белых в соцсетях

Нападающий «Црвены Звезды» Милош Лукович ранее подписался на клубный аккаунт «Спартака» в соцсетях, а также на защитника красно-белых Срджана Бабича и нападающего Квинси Промеса. После появления информации о переходе футболиста во французский «Страсбург» Лукович отписался от Бабича и «Спартака», оставив в подписках лишь Промеса.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал не только переход 18-летнего Луковича, но и долгосрочный контракт с самим игроком. Однако вчера, 28 декабря, французский L'Equipe сообщил, что Лукович находится в шаге от перехода в местный «Страсбург», который имеет общего владельца с лондонским «Челси».

О причинах срыва трансфера Луковича в «Спартак» не сообщается. Отметим, что игрок празднует свои голы в стиле Промеса.