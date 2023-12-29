Александр Алаев: следующий сезон РПЛ постараемся начать максимально рано

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о нюансах процесса определения даты начала следующего сезона чемпионата России.

«Начнётся ли следующий сезон так же поздно, как этот, из-за участия части иностранцев из РПЛ на чемпионате Европы и Кубке Америки? Практика показывает, что летом лучше сыграть большее количество туров, чем зимой. Исходя из этого тезиса и будем работать над календарём. Будем обсуждать с клубами, постараемся начать максимально рано.

Также пока не обсуждали с клубами вариант с тем, чтобы начать сезон по ходу Евро и Кубка Америки. Теоретически такое может быть, но мы понимаем, что есть проблемы — некоторые футболисты могут быть не в расположении клуба, и могут быть проблемы с вещателем. Это надо обсуждать. Логичнее выглядит вариант начала после крупных турниров», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года будет проходить в период с 14 июня по 14 июля. Турнир пройдёт в Германии. В свою очередь, Кубок Америки начнётся 20 июня, а завершится 14 июля. Соревнование состоится в США. Нынешний сезон Российской Премьер-Лиги стартовал 21 июля и прекратится 25 мая.