«ПСЖ» объявит о подписании контракта с трансферной целью «Зенита» Берардо в 2024 году

«ПСЖ» согласовал условия перехода защитника «Сан-Паулу» Лукаса Бералдо и полузащитника «Коринтианса» Габриэла Москардо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Оба футболиста сейчас находятся в Париже, где проходят последние процедуры перед подписанием контракта с действующим чемпионом Франции. Скоро спортсмены подпишут контракты с новой командой, а официально в качестве игроков «ПСЖ» Бералдо и Москардо будут объявлены в начале 2024 года.

Гонку за подписание 20-летнего Бералдо «ПСЖ» выиграл у «Лестера» и российского «Зенита», который, по информации СМИ, был готов заплатить ту же сумму, что и парижане. Переход Бералдо оценивается в € 20-25 млн.

18-летнего Москардо в своём составе хотела видеть «Барселона», но не смогла соревноваться с «ПСЖ» по условиям.