Александр Алаев: следующий сезон РПЛ будет в том же формате — без плей-офф

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал идею о реформе чемпионата России, которая предполагает проведение стадии плей-офф после окончания «гладкого чемпионата».

«Очевидно, скорее всего, чемпионат трогать не будем, он останется в классическом формате 30 туров. Дополнительный турнир может быть сыгран летом, зимой — в декабре — на полях южных клубов. Есть вариант изменений формата Суперкубка. Нет пока острой необходимости срочно принимать решение, потому что, когда обсуждение начиналось, стояла задача обеспечить клубы игровой практикой — эта задача решена после переформатирования Кубка.

Для меня очевидно, что следующий чемпионата пройдёт в том же формате без плей-офф», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов также скептически выразился относительно подобной реформы Российской Премьер-Лиги, отметив, что данный проект является «сырым».

После 18 туров чемпионата России, ушедшего на зимний перерыв, первое место занимает «Краснодар», который набрал 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», имеющий в активе 36 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», заработавшее 32 очка.