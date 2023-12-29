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«Барселона» показала, как Хави тепло поприветствовал новичка команды Витора Роке

«Барселона» показала, как Хави тепло поприветствовал новичка команды Витора Роке
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Главный тренер «Барселоны» Хави обнял нападающего команды Витора Роке на одной из первых встреч бразильского футболиста в новой команде. Фотография опубликована на официальном сайте испанского клуба.

О подписании 18-летнего Роке из «Атлетико Паранаэнсе» «Барселона» объявила ещё летом, однако по соглашению, прописанному в контракте, нападающий доиграл до конца календарного года в бразильской команде. Роке считают одним из главных талантов Бразилии и мира своего поколения.

В нынешнем сезоне Роке забил 21 гол и отдал восемь результативных передач в 45 матчах во всех турнирах. В марте 2023 года нападающий дебютировал в составе сборной Бразилии, но с тех пор за команду не играл.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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