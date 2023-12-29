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Вега, которым интересовались топ-клубы РПЛ, хочет выслушать предложения от команд МЛС

Вега, которым интересовались топ-клубы РПЛ, хочет выслушать предложения от команд МЛС
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Нападающий мексиканского клуба «Гвадалахара» Алексис Вега, рассматривающий варианты продолжения карьеры, попросил агента выслушать предложения от команд МЛС. Также форвардом интересуется турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает La Silla Rota.

Для российского болельщика фигура 26-летнего Веги примечательна тем, что интерес к нему приписывали со стороны ряда ведущих местных команд. Речь идёт про «Спартак», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Позднее сообщалось, что подписать Вегу также хочет один из клубов Саудовской Аравии, готовый платить игроку баснословные € 6,5 млн в год.

Контракт Веги с «Гвадалахарой» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Алексис в 12 матчах стал автором одного гола. На его счету также 27 матчей в составе сборной Мексики.

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