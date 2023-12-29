Криштиану Роналду отреагировал на отсутствие в топ-10 лучших игроков мира в 2023 году

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду с иронией отреагировал на невключение себя в топ-10 лучших футболистов 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (МФФИИС).
Фото: Abola
Лучшим игроком 2023 года по версии МФФИИС был признан нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Второе место занял форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, а замкнул тройку давний соперник Роналду — действующий игрок «Интер Майами» Лионель Месси.
38-летнему Роналду оставалось лишь отреагировать на пост смеющимися эмодзи. Он стал лучшим бомбардиром в 2023 году, забив за календарный гол 53 гола в 58 матчах. Отметим, что у португальца есть ещё один матч для улучшения статистики.
Усик встретился с Криштиану Роналду. Видеоролик: