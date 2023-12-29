«Молодых ребят нужно поливать, как цветочки». Шишкин — о работе в агентской сфере

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин рассказал, что после завершения им профессиональной карьеры он начал знакомиться со сферой агентской деятельности.

«Я закончил с футболом и наслаждаюсь свободной жизнью, отдыхаю, воспитываю сына, дочек и немного знакомлюсь с агентской деятельностью. В основном это работа с молодыми ребятами. Их нужно поливать, как цветочки, чтобы они росли. Хочется дать им дорогу, чтобы они, возможно, повторяли такие же пути, которые мы делали в своей карьере.

С кем именно я работаю? У нас своё агентство, есть определённая команда. Скоро всё узнаете», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, Шишкин завершил карьеру футболиста в феврале 2023 года. На протяжении своей карьеры, начавшейся на взрослом уровне в 2005 году, 36-летний защитник выступал за такие клубы, как московский «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Крылья Советов» и другие. За этот период Шишкин принял участие в 436 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами.