«Зенит» — лидер чемпионата России с учётом матчей за весь календарный год

Санкт-петербургский «Зенит» набрал больше всех очков среди остальных клубов чемпионата России в уходящем 2023 году. Об этом информирует официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Публикацию можно посмотреть в официальном телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.

Сообщается, что за 31 игру в 2023 году сине-бело-голубые набрали 64 очка. На втором месте расположился московский «Локомотив», который после аналогичного количества матчей заработал 64 очка. Замыкает тройку лидеров по набранным очкам за весь уходящий год «Краснодар», набравший 61 очко.

Среди всех команд, которые не вылетели из РПЛ по итогам сезона-2022/2023, меньше всех очков за календарный год набрал «Сочи», у которого в активе 24 очка.

Напомним, по итогам первой части сезона-2023/2024 турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» (38 очков). В свою очередь, «Зенит» расположился на второй строчке (36 очков).