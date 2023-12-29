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«Зенит» хочет приобрести Грама, в трансфере которого заинтересован ЦСКА, за € 1,5 млн

«Зенит» хочет приобрести Грама, в трансфере которого заинтересован ЦСКА, за € 1,5 млн
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Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в покупке защитника тунисского «Сфаксьена» Алаа Грама, к приобретению которого близок московский ЦСКА. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сине-бело-голубые предлагают за трансфер Грама € 1,5 млн. Однако подчёркивается, что московский клуб готов предложить «Сфаксьену» € 1,8 млн. Также интерес к 22-летнему защитнику проявляет неназванный клуб из французской Лиги 1.

Отмечается, что ЦСКА предлагает Граму заработную плату в размере € 300 тыс. в год.

Напомним, ранее появилась информация, что сам игрок рассматривает ЦСКА в качестве приоритетного варианта для развития своей карьеры. В свою очередь, армейцы должны принять решение по этому трансферу за грядущие выходные.

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