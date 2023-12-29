Cамолёт «Фенербахче» готов вылететь из Эр-Рияда после отмены игры за Суперкубок Турции

Самолёт «Фенербахче» готов к вылету из саудовского Эр-Рияда после отмены матча команды за Суперкубок Турции с «Галатасараем». Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджоглу в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что команды не выехали на матч за Суперкубок после отказа властей Саудовской Аравии от выполнения ряда требований. К примеру, команды хотели, чтобы перед матчем был вывешен портрет основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а его фотография красовалась на футболках игроков. Однако в Саудовской Аравии отказались выполнять такие условия.

Федерация футбола Турции вела переговоры с местной властью, однако так и не сумела договориться с ней на устраивающих клубы условиях.