Игрок ЦСКА Чалов назвал самое памятное событие 2023 года

В преддверии Нового года нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов ответил на несколько вопросов, которые связаны как с футболом, так и с предновогодними традициями футболиста.

Публикацию можно посмотреть в официальном телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Отметим, что в качестве самого памятного события 2023 года Чалов назвал победу в Фонбет Кубке России, финал которого состоялся 11 июня 2023 года. В том матче ЦСКА играл с «Краснодаром». На 32-й минуте Чалов открыл счёт в матче, реализовав пенальти. Затем, на 50-й минуте игры ответный гол «быков» забил нападающий Джон Кордоба. В основное время встреча завершилась со счётом 1:1. Однако в послематчевой серии пенальти успешнее оказались армейцы, которые одержали в ней победу со счётом 6:5.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами.