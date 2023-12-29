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«Дженоа» — «Интер»: стали известны стартовые составы на матч 18-го тура Серии А

«Дженоа» — «Интер»: стали известны стартовые составы на матч 18-го тура Серии А
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Сегодня, 29 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис». В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Довери. Игра начнётся в 22:45 мск.

Италия - Серия А . 18-й тур
29 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Дженоа»: Риера, Дрэгушин, Бани, де Винтер, Сабелли, Кариколь, Бадель, Френнруп, Стротман, Гудмундссон, Экубан.

«Интер»: Зоммер, Биссекк, Ачерби, Бастони, Дармиан, Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Арнаутович.

После 17 туров Серии А «Дженоа» набрал 19 очков и занимает 14-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Интер» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.

В последних пяти матчах чемпионата «Дженоа» дважды проиграл, два раза сыграл вничью и один раз одержал победу. В последних пяти играх Серии А подопечные Индзаги четыре раза выиграли и один раз сыграли вничью.

Турнирная таблица Серии А
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