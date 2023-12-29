Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дженоа» — «Интер»: Арнаутович открыл счёт в матче

«Дженоа» — «Интер»: Арнаутович открыл счёт в матче
Комментарии

В эти минуты идёт матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Дженоа» и «Интер». Игра проходит на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Довери. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

Италия - Серия А . 18-й тур
29 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Дженоа
Генуя
2-й тайм
1 : 1
Интер М
Милан
0:1 Арнаутович – 43'     1:1 Дрэгушин – 45+7'    

На 43-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий «Интера» Марко Арнаутович.

После 17 туров Серии А «Дженоа» набрал 19 очков и занимает 14-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Интер» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.

В последних пяти матчах чемпионата «Дженоа» дважды проиграл, два раза сыграл вничью и один раз одержал победу. В последних пяти играх Серии А подопечные Индзаги четыре раза выиграли и один раз сыграли вничью.

Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
«Севилья» намерена арендовать полузащитника «Интера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android