Футболист ЦСКА Файзуллаев назвал своё самое яркое событие 2023 года

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о том, какое событие, произошедшее в 2023 году, стало для него самым памятным, а также рассказал о своих предновогодних традициях.

Публикацию можно посмотреть в официальном телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Напомним, весной уходящего года узбекистанская национальная команда стала победителем Кубка Азии для игроков до 20 лет. В финале этого турнира сборная Узбекистана обыграла Ирак со счётом 1:0.

В нынешнем сезоне в составе армейцев 20-летний полузащитник принял участие в 24 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Файзуллаева рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.