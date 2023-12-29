«Дженоа» — «Интер»: хозяева сравняли счёт в концовке первого тайма

В эти минуты идёт матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Дженоа» и «Интер». Игра проходит на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Довери. На момент выхода новости счёт 1:1.

На 45+7-й минуте гол гостей забил защитник Раду Дрэгушин.

Ранее, на 43-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий «Интера» Марко Арнаутович.

После 17 туров Серии А «Дженоа» набрал 19 очков и занимает 14-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Интер» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.

В последних пяти матчах чемпионата «Дженоа» дважды проиграл, два раза сыграл вничью и один раз одержал победу. В последних пяти играх Серии А подопечные Индзаги четыре раза уступили и один раз сыграли вничью.