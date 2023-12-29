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«Неплохо, совсем неплохо». Гвардиола подвёл итоги 2023 года для «Манчестер Сити»

«Неплохо, совсем неплохо». Гвардиола подвёл итоги 2023 года для «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил результаты выступлений «горожан» в уходящем году.

«В целом неплохо. Неплохо. Может быть, даже чуть лучше, не стоит жаловаться. Мы проигрываем игру, и мы выбываем из гонки за титул, мы выигрываем матч, и мы снова в ней. Случиться может всё что угодно», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, в 2023 году «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл английскую Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, а также клубный чемпионат мира. В 2023 году испанский специалист стал первым тренером в истории, который выиграл требл с двумя разными клубами. Впервые Гвардиола сделал это в сезоне-2008/2009, работая с каталонской «Барселоной».

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