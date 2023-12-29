Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интернасьонал» хочет получить от «Зенита» компенсацию, если клуб прервёт аренду Ренана

«Интернасьонал» хочет получить от «Зенита» компенсацию, если клуб прервёт аренду Ренана
Аудио-версия:
Комментарии

«Интернасьонал» и «Зенит» продолжают переговоры по переходу защитника Роберта Ренана в бразильский клуб. Стороны сошлись на том, что это будет аренда, однако по-прежнему не договорились по её срокам. Об этом сообщает Globo.

Ранее стало известно, что «Зенит» предпочёл бы краткосрочную аренду своего футболиста до конца сезона с целью его последующей продажи в европейский клуб. «Интернасьонал» планирует взять игрока в аренду на год и хотел бы получить от «Зенита» компенсацию, если Ренан будет продан в другую команду в летнее трансферное окно.

Сообщается, что между клубами сохраняются хорошие отношения, что может поспособствовать урегулированию сделки. Ренан играет за «Зенит» с января 2023 года, но в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе.

Материалы по теме
«Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Роберта Ренана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android