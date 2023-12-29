«Интернасьонал» хочет получить от «Зенита» компенсацию, если клуб прервёт аренду Ренана

«Интернасьонал» и «Зенит» продолжают переговоры по переходу защитника Роберта Ренана в бразильский клуб. Стороны сошлись на том, что это будет аренда, однако по-прежнему не договорились по её срокам. Об этом сообщает Globo.

Ранее стало известно, что «Зенит» предпочёл бы краткосрочную аренду своего футболиста до конца сезона с целью его последующей продажи в европейский клуб. «Интернасьонал» планирует взять игрока в аренду на год и хотел бы получить от «Зенита» компенсацию, если Ренан будет продан в другую команду в летнее трансферное окно.

Сообщается, что между клубами сохраняются хорошие отношения, что может поспособствовать урегулированию сделки. Ренан играет за «Зенит» с января 2023 года, но в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе.