«Интер» не смог обыграть «Дженоа» в матче 18-го тура Серии А

Закончился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Довери. Матч завершился со счётом 1:1.

На 43-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий «Интера» Марко Арнаутович. На 45+7-й минуте гол гостей забил защитник Раду Дрэгушин.

После 18 туров Серии А «Дженоа» набрал 20 очков и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Интер» заработал 45 очков и расположился на первой строчке.

До начала этого противостояния ситуация складывалась таким образом, что в последних пяти матчах чемпионата «Дженоа» дважды проиграл, два раза сыграл вничью и один раз одержал победу. В последних пяти играх Серии А подопечные Индзаги четыре раза победили и один раз сыграли вничью.