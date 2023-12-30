«Пересматривал матч утром и вечером». Шевченко — о рефлексии после финала ЛЧ 2005 года

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих переживаниях после проигранного финала Лиги чемпионов сезона-2004/2005, в котором «Ливерпулю» удалось отыграться после того, как он пропустил три безответных мяча в первом тайме. Также украинский футболист стал одним из игроков, кто не смог реализовать пенальти в послематчевой серии.

«Буду честен с вами, в течение трёх месяцев после этого финала я не мог уснуть. Я просыпался ночью или уже утром, включал запись этого матча и пересматривал его моменты снова.

Должен отдать должное характеру игроков «Ливерпуля», но особенно болельщиков этого клуба. Этот шум, эта поддержка, я думаю, это имело значение. «Ты никогда не будешь один» — известная фраза, которая действительно придала игрокам энергии в той встрече. Что-то надломилось в течение шести минут», — приводит слова Шевченко сайт This Is Anfield.

Напомним, после того как «Милан» забил три гола в первой половине игры, во втором тайме за «Ливерпуль» отличились полузащитники Стивен Джеррард, Владимир Шмицер и Хаби Алонсо. В послематчевой серии пенальти мерсисайдцы победили со счётом 3:2.