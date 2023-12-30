Тен Хаг рассказал о работе с новыми владельцами «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своём взаимодействии с новыми владельцами английской команды.

«График настолько плотный, что у меня пока не было времени поговорить с новыми владельцами, но это обязательно произойдёт.

«Манчестер Юнайтед» всегда хочет побеждать, без разницы, кто лидер. Мы назначены для того, чтобы побеждать, нам нужна культура победы, независимо от того, кто лидер, независимо от того, кто владелец», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

После 19 сыгранных встреч АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте с 31 очком. В следующем матче подопечные Эрика тен Хага встретятся с «Ноттингемом».

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