Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери рассказал о планах «Астон Виллы» на зимнее трансферное окно

Унаи Эмери рассказал о планах «Астон Виллы» на зимнее трансферное окно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Мы анализируем и встречаемся со спортивным директором и руководством клуба, обсуждаем, как мы можем что-то улучшить и изменить в составе. Может быть, мы что-то изменим, но не на 100 процентов. Мы будем начеку, если у кого-то из игроков появится возможность пополнить наш состав», — приводит слова Эмери Sky Sports.

Напомним, 26 декабря в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу манкунианцев. После 19 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте с 31 очком. «Астон Вилла» находится на третьей строчке с 39 очками.

Материалы по теме
Унаи Эмери высказался о поражении «Астон Виллы» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android