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Marca: «Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе

Marca: «Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе
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«Реал» в январе собирается предпринять последнюю попытку подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба предложит игроку те же условия, что и в 2022 году. В случае подписания соглашения с «Реалом» Мбаппе будет зарабатывать € 26 млн в год после уплаты налогов, а также получит € 130 млн подписного бонуса.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за парижан 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и двумя результативными передачами. При этом Килиан имеет контракт с «Пари Сен-Жермен» до лета 2024 года, в котором есть опция продления на один год. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 180 млн.

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