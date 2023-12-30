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Василий Уткин оценил перспективы Михаила Мудрика в «Челси»

Василий Уткин оценил перспективы Михаила Мудрика в «Челси»
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин оценил перспективы вингера «Челси» Михаила Мудрика в лондонском клубе.

«У Мудрика есть суперкачества. Но само по себе это никогда не гарантирует успех. Надеюсь, у него получится», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает украинца в € 40 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл 19 матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

После 19 туров «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 25 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (42 очка).

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