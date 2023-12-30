Нури Шахин отреагировал на своё возвращение в дортмундскую «Боруссию»

Турецкий специалист Нури Шахин прокомментировал своё возвращение в дортмундскую «Боруссию».

«Это было непростое решение покинуть должность главного тренера футбольного клуба «Антальяспор» спустя более двух лет, поскольку мы создали что-то особенное. Я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех, кто участвовал в этом проекте, особенно моих игроков. Это было невероятно насыщенное, познавательное и эмоциональное время. Желаю клубу всего наилучшего и убеждён, что история успеха «Антальяспора» будет продолжена.

Я не мог отказать «Боруссии». Мы с тренерской командой постараемся вместе вернуть Дортмунд на путь успеха. Очень приятно возвращаться домой», — приводит слова Шахина официальный сайт «Боруссии».

29 декабря стало известно, что бывшие игроки дортмундской «Боруссии» Нури Шахин и Свен Бендер вошли в тренерский штаб главного тренера Эдина Терзича