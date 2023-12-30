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Стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале»

Стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале»
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Президент «Реала» Флорентино Перес остаётся большим поклонником подписания нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает The Athletic. По данным источника, Перес имеет прямой контакт с Мбаппе, но по-прежнему остаётся открытым вопрос о зарплате игрока.

Источник сообщает, что Мбаппе ожидает получать в случае перехода вдвое большие денег, чем сейчас зарабатывают лидеры «Реала». «Сливочные» в свою очередь давно пытаются контролировать зарплатный фонд клуба. Отметим, что самые высокооплачиваемые футболисты «королевского» клуба на данный момент зарабатывают от € 17 до 20 млн в год.

Все в Мадриде хотят, чтобы француз усилил команду. Это касается как главного тренера Карло Анчелотти, так и игроков. К примеру, вингер Винисиус Жуниор переписывается с Мбаппе в социальных сетях.

Источник подтверждает информацию, что Мбаппе нужно принять решение о своём будущем до 15 января. Если переговоры будут прогрессировать, то «Реал» будет представлять генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес, а Мбаппе – мать Файза Ламари и адвокат Дельфин Верхейден.

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