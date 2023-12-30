FourFourTwo назвал самый дорогой трансфер 90-х годов

Портал FourFourTwo опубликовал список из самых дорогих трансферов 1990-х годов.
Возглавил рейтинг нападающий Кристиан Виери, сразу дважды фигурирующий в первой десятке.
Трансфер украинца Андрея Шевченко из киевского «Динамо» в «Милана» занимает 11-е место.
Топ-11 трансферов 90-х по стоимости от FourFourTwо:
1. Кристиан Виери («Лацио» – «Интер») – € 46,48 млн;
2. Николя Анелька («Арсенал» – «Реал») – 35 млн;
3. Дэнилсон («Сан-Паулу» – «Бетис») – 31,5 млн;
4. Хуан Себастьян Верон («Парма» – «Лацио») – 30 млн;
5. Кристиан Вьери («Атлетико» – «Лацио») – 28,41 млн;
6. Марсио Аморозо («Удинезе» – «Парма») – 28 млн;
7. Роналдо («Барселона» – «Интер») – 26,5 млн;
8. Сонни Андерсон («Монако» – «Барселона») – 26,25 млн;
9. Винченцо Монтелла («Сампдория» – «Рома») – 25,82 млн;
10. Кларенс Зеедорф («Реал» – «Интер») – 24,01 млн;
11. Андрей Шевченко («Динамо» – «Милан») – 23,91 млн.