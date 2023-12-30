Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таи — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

FourFourTwo назвал самый дорогой трансфер 90-х годов

FourFourTwo назвал самый дорогой трансфер 90-х годов
Аудио-версия:
Комментарии

Портал FourFourTwo опубликовал список из самых дорогих трансферов 1990-х годов.

Возглавил рейтинг нападающий Кристиан Виери, сразу дважды фигурирующий в первой десятке.

Трансфер украинца Андрея Шевченко из киевского «Динамо» в «Милана» занимает 11-е место.

Топ-11 трансферов 90-х по стоимости от FourFourTwо:

1. Кристиан Виери («Лацио» – «Интер») – € 46,48 млн;

2. Николя Анелька («Арсенал» – «Реал») – 35 млн;

3. Дэнилсон («Сан-Паулу» – «Бетис») – 31,5 млн;

4. Хуан Себастьян Верон («Парма» – «Лацио») – 30 млн;

5. Кристиан Вьери («Атлетико» – «Лацио») – 28,41 млн;

6. Марсио Аморозо («Удинезе» – «Парма») – 28 млн;

7. Роналдо («Барселона» – «Интер») – 26,5 млн;

8. Сонни Андерсон («Монако» – «Барселона») – 26,25 млн;

9. Винченцо Монтелла («Сампдория» – «Рома») – 25,82 млн;

10. Кларенс Зеедорф («Реал» – «Интер») – 24,01 млн;

11. Андрей Шевченко («Динамо» – «Милан») – 23,91 млн.

Материалы по теме
FourFourTwo представил рейтинг тренеров сборной Англии от лучшего к худшему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android