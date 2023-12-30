Миранчук вошёл в заявку «Аталанты» на матч Серии A против «Лечче»

Официальный сайт итальянской «Аталанты» опубликовал предварительную заявку бергамасков на домашний матч 18 тура Серии A против «Лечче», который состоится 30 декабря и начнётся в 14:30 мск.

В список из 23 футболистов главный тренер Джан Пьеро Гасперини включил 28-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука. В текущем сезоне на его счету 413 игровых минут в 12 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, один забитый гол и два результативных паса. С 9 по 18 декабря Миранчук отличился результативным действием в трёх матчах во всех турнирах подряд, однако в следующей игре чемпионата Италии вновь остался в запасе и вышел на замену на 85-й минуте.

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сезон-2022/2023 российский хавбек провёл на правах аренды в «Торино». Ранее появлялась информация, что зимой 2024 года Миранчук вновь может отправиться в аренду в туринский клуб.