Гасперини оценил сложность предстоящей игры «Аталанты» против «Лечче»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящую игру 18 тура Серии A против «Лечче». Бергамаски сыграют против команды с юга Италии на своём поле 30 декабря, встреча стартует в 14:30 мск.

«Это будет непростой матч, поскольку „Лечче“ имеет 20 очков в турнирной таблице и доставил лидеру лиги „Интеру“ проблемы в последнем туре, хотя игра проходила на стадионе „Джузеппе Меацца“. Сложность матчей меняется в зависимости от того, с какими именно командами вам предстоит встретиться. Однако такие клубы, как „Лечче“, сократили отставание от остальных; они могут создать проблемы любому сопернику и имеют достойных тренеров. Когда ты не в лучшей форме, их трудно одолеть», — приводит слова Гасперини официальный сайт «Аталанты».

Матч 17 тура чемпионата Италии «Интер» — «Лечче» завершился со счётом 2:0 в пользу миланцев. «Аталанта» находится в турнирной таблице на девятой строчке, набрав 26 очков, «Лечче» с 20-ю очками занимает 12-е место.