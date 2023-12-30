Роналду возглавил рейтинг звёзд мирового спорта 2023 года. В топ-5 попали три футболиста

Компания Hopper HQ, которая занимается SММ, огласила рейтинг звёзд мирового спорта по итогам 2023 года. В пятёрку лучших попали три футболиста.

Так на первом месте расположился звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Второе место занимает нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. На третьем месте находится индийский крикетчик Вират Кохли. На четвёртую позицию компания поставила нападающего «Аль-Хиляля» Неймара. На пятую — форварда «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл в составе «Аль-Насра» 24 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и 11 результативных передач.

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