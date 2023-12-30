Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ачерби высказался о потере очков лидера Серии A «Интера» в матче с «Дженоа»

Ачерби высказался о потере очков лидера Серии A «Интера» в матче с «Дженоа»
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал ничейный результат выездной встречи 18 тура чемпионата Италии против «Дженоа» (1:1).

«Мы знали, что здесь будет сложно, потому что это тяжелое поле для игры. Они были очень агрессивны и создавали нам проблемы своими построениями. Многие большим командам пришлось здесь побороться, и это справедливый результат. Что касается игроков, то в этом сезоне произошло много изменений, но, в то же время, мы показали, что сила коллектива может помочь нам добиться чего угодно. Есть желание победить, и мы всегда ставим перед собой высокие цели», — передаёт слова Ачерби официальный сайт «Интера».

«Интер» после ничьей в Генуе продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии A, набрав 45 очков в 18 матчах, однако имеющий игру в запасе «Ювентус» (40 очков) получил шанс сократить отставание. «Дженоа» с 20 очками в 18 матчах находится на 13-м месте.

Материалы по теме
«Интер» не смог обыграть «Дженоа» в матче 18-го тура Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android