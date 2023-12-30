Гвардиола рассказал о травмированных игроках «Сити» перед матчем с «Шеффилдом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился информацией об имеющих повреждения игроках, которые не смогут сыграть в домашнем матче 20 тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».

«По сравнению с прошлыми играми ничего не изменилось. Те же травмы плюс Джон Стоунз», — передаёт слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Ранее было известно, что в лазарете «Манчестер Сити» с длительными повреждениями находятся центральный полузащитник Кевин Де Брёйне, левый вингер Жереми Доку и центральный нападающий Эрлинг Холанд.

«Горожане» сыграют на своём поле с «Шеффилд Юнайтед» 30 декабря, игра начнётся в 18:00 мск. В турнирной таблице АПЛ «Сити» находится на четвёртом месте с 37-ю очками, при этом у команды Хосепа Гвардиолы игра в запасе по сравнению с конкурентами.