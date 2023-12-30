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Компания по уборке мусора подала в суд на футбольную школу Леонида Слуцкого

Компания по уборке мусора подала в суд на футбольную школу Леонида Слуцкого
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Компания по уборке мусора ООО «Ситиматик Волгоград» обратилась в суд с иском к футбольной школе Леонида Слуцкого, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, истец обвиняет футбольную школу в неоплате услуг по уборке мусора в размере 12 тысяч рублей. Сообщается, что мусороуборочный оператор отправлял в адрес ответчика досудебную претензию, однако руководство школы приняло решение не производить по ней выплаты. Выручка ООО «Ситиматик Волгоград» за 2022 год, как передаёт источник, составила 2,8 млрд рублей.

Ранее стало известно, что 52-летний тренер и шоумен Леонид Слуцкий был назначен на должность главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». К своим обязанностям в новой команде специалист должен приступить с 1 января 2024 года.

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