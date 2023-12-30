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Вратарь «Зенита» Адамов выложил фото с сыном спустя пять дней после инцидента со взрывом

Вратарь «Зенита» Адамов выложил фото с сыном спустя пять дней после инцидента со взрывом
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25-летний вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов опубликовал в своих социальных сетях фотографию с маленьким сыном.

Фото: ФОТО: СОЦСЕТИ ДЕНИСА АДАМОВА

Вечером 24 декабря голкипер «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Сочи. Эпицентр взрыва находился неподалёку от квартиры футболиста. В качестве наиболее вероятной причины происшествия была названа утечка газа.

После взрыва Адамову и его семье пришлось переночевать у одного из сотрудников ФК «Сочи», за который вратарь выступал ранее, поскольку оставаться в его собственной квартире сразу после происшествия было невозможно.

25-летний голкипер Денис Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи» в июле 2023 года. На его счету в текущем сезоне шесть сыгранных матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых вратарь пропустил четыре гола, дважды оставшись «сухим».

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