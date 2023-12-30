Евгений Алдонин: Файзуллаев – открытие 2023 года, играет первой скрипкой

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос о том, какого бы игрока Российской Премьер-Лиги он мог бы выделить по итогам 2023 года.

«Если говорить о футболистах, то открытием 2023 года стал Файзуллаев. Он радует своими действиями, сейчас он играет первой скрипкой — создаёт моменты и реализовывает их. С точки зрения селекции ЦСКА очень грамотно сработал», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне в составе армейцев 20-летний полузащитник принял участие в 24 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Файзуллаева рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.