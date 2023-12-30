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Мхитарян продлил контракт c «Интером» до 2025 года — журналист Николо Скира

Мхитарян продлил контракт c «Интером» до 2025 года — журналист Николо Скира
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян пролонгировал трудовое соглашение с миланским клубом до 2025 года, о чём должно быть объявлено в ближайшее время. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, заработная плата 34-летнего футболиста составит € 4 млн в год. Подчёркивается, что ради того, чтобы остаться в «Интере» Мхитарян отклонил предложение неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Напомним, армянский полузащитник выступает за миланский клуб с лета 2022 года. За этот период Мхитарян принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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