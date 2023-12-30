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L'Équipe: в «ПСЖ» уверены, что Мбаппе продлит контракт с клубом

L'Équipe: в «ПСЖ» уверены, что Мбаппе продлит контракт с клубом
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Руководство «Пари Сен-Жермен» обладает уверенностью в том, что нападающий Килиан Мбаппе пролонгирует своё трудовое соглашение с французским клубом, несмотря на информацию СМИ о том, что он близок к подписанию контракта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, боссы убеждены в том, что Мбаппе счастлив в клубе и видят, что футболист получает удовольствие от процессов, происходящих в нём.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что мадридский «Реал» сообщил 25-летнему нападающему, что если он хочет присоединиться к «сливочным», он должен принять решение о подписании с ними контракта до середины января 2024 года.

Действующее трудовое соглашение французского футболиста с «ПСЖ» рассчитано до грядущего лета.

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