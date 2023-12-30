«Я не боюсь». Тренер «Милана» Пиоли — о возможном увольнении

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос, переживает ли он о своём будущем в клубе на фоне всё чаще появляющихся слухах о его возможном увольнении.

«Я не боюсь этого. Я хотел бы, чтобы команда под моим руководством полностью раскрыла свой потенциал. Мы должны демонстрировать более длительные отрезки хорошей игры на поле, а сама наша игра должна быть более компактной», — приводит слова Пиоли TMW Radio.

Напомним, на текущей неделе в СМИ появились слухи о том, что миланский клуб ведёт переговоры с бывшим тренером немецкого «Айнтрахта» Оливером Гласнером.

После 17 туров чемпионата Италии подопечные Пиоли набрали 33 очка и на текущий момент занимают третье место. Они отстают от лидирующего «Интера» на 12 очков.