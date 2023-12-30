Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итальянский тренер «Химок» объяснил, почему решил остаться в России

Итальянский тренер «Химок» объяснил, почему решил остаться в России
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский тренер «Химок» по физической подготовке Серджио Джовани рассказал, почему решил остаться в России после начала военной операции.

«У меня простой подход к этой ситуации. Если нет угроз моей безопасности, значит, я могу продолжать работать. Когда всё началось, я не хотел слепо соглашаться со многими вещами, которые писали в газетах и говорили по телевизору в Европе. Я старался понять, что в действительности происходит, и в итоге принял решение, что для меня будет лучше остаться в России и продолжить работу.

Если бы в моей жизни что-то изменилось после 24 февраля, были бы какие-то угрозы моей безопасности, то уехать было бы логично. Почему я должен уезжать, если здесь у меня всё хорошо? Только потому, что Европа против России? Скажу так: европейские политики — не мои друзья! Я вообще не знаю, кто они такие. Но я вижу, чем они занимаются», — приводит слова Джовани «Матч ТВ».

Материалы по теме
Егор Титов: с Дюковым российский футбол ждёт светлое будущее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android