Итальянский тренер «Химок» объяснил, почему решил остаться в России

Итальянский тренер «Химок» по физической подготовке Серджио Джовани рассказал, почему решил остаться в России после начала военной операции.

«У меня простой подход к этой ситуации. Если нет угроз моей безопасности, значит, я могу продолжать работать. Когда всё началось, я не хотел слепо соглашаться со многими вещами, которые писали в газетах и говорили по телевизору в Европе. Я старался понять, что в действительности происходит, и в итоге принял решение, что для меня будет лучше остаться в России и продолжить работу.

Если бы в моей жизни что-то изменилось после 24 февраля, были бы какие-то угрозы моей безопасности, то уехать было бы логично. Почему я должен уезжать, если здесь у меня всё хорошо? Только потому, что Европа против России? Скажу так: европейские политики — не мои друзья! Я вообще не знаю, кто они такие. Но я вижу, чем они занимаются», — приводит слова Джовани «Матч ТВ».